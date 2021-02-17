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Справочный курс гривны 17 февраля понижен на 9,34 коп до 27,9213 грн/$1
12:23 17.02.2021 |
Национальный банк 17 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.34 коп. до 27.9213 UAH/USD.
|Показатель
|16.02.2021
|17.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8279
|27.9213
|0.662
Данные: НБУ
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