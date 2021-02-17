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Курс доллара корректируется к иене 17 февраля после нескольких дней роста
11:53 17.02.2021 |
Курс доллара в среду перешел к снижению по отношению к японской иене в рамках коррекции после продолжавшегося четыре сессии подряд роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.32 EET курс евро к доллару снижался до 1,2076 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2104 доллара, курс доллара к иене в свою очередь опускался до 105,94 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,04 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 90,73 пункта.
В среду отмечаются коррекционные распродажи доллара в паре с иеной после того, как курс американской валюты непрерывно рос к японской с 11 февраля и прибавил 1,3%. Особенно сильный рост отмечался во вторник на фоне подъема доходности десятилетних гособлигаций США до максимума с 20 марта 2020 года.
В то же время курса фунта стерлингов слабо изменяется к доллару - он составляет 1,3893 доллара против 1,3901 доллара днем ранее. Трейдеры обратили определенное внимание на статистику из Великобритании, согласно которой годовая инфляция в стране в январе ускорилась до 0,7% с декабрьских 0,6%, что оказалось выше прогноза аналитиков. По оценкам главного экономиста Capital Economics Пола Дейлза (Paul Dales), которого цитирует газета Wall Street Journal, инфляция в Великобритании может ускориться до 2,5% к концу текущего года.
Позднее в среду в целом на валютный рынок может повлиять порция макростатистики из США. Так, будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве в стране за январь. Аналитики ждут роста продаж на 1,1% по сравнению с декабрем и промпроизводства - на 0,5% в месячном исчислении после подъема на 1,6% месяцем ранее.
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