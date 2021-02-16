MicroStrategy привлечет дополнительные $600 млн на покупку биткоина

Поставщик аналитического ПО MicroStrategy Inc. анонсировал очередной раунд продажи конвертируемых старших облигаций на сумму $600 млн со сроком погашения в 2027 году.

Покупателями ценных бумаг станут аккредитованные инвесторы. Привлеченные от размещения средства компания направит на покупку биткоинов.

MicroStrategy предложит конвертируемые ноты без обеспечения. Проценты по ним будут выплачивать раз в шесть месяцев, начиная с августа 2021 года.

Срок погашения наступит 15 февраля 2027 года, если компания не выкупит или конвертирует бумаги раньше. После 20 февраля 2024 года MicroStrategy может выкупить все или часть нот.

Бумаги будут конвертированы в денежные средства, обыкновенные акции класса А или комбинацию этих активов.

MicroStrategy также планирует предоставить первоначальным покупателям облигаций опцион на покупку в течение 13 дней с момента первого выпуска. Он включает в себя дополнительные ноты в размере до $90 млн. В компании заявили, что окончательное предложение зависит от ряда условий.

На фоне этого цена биткоина обновила исторический максимум, преодолев отметку $50 000.