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Евро 16 февраля ускорил рост к доллару на статистике из ЕС
12:47 16.02.2021 |
Темпы роста курса евро к доллару немного ускорились во вторник днем после выхода экономической статистики в еврозоне, свидетельствуют показатели торгов.
По состоянию на 12.24 EET курс евро к доллару рос до 1,2157 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2127 доллара. Курс доллара к иене снижался в то же время до 105,28 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 90,22 пункта.
Трейдеры обратили внимание на ряд новых статданных. Так, по второй оценке Евростата ВВП 19 стран еврозоны в прошлом квартале года сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 5% - в годовом. Предварительная оценка показывала снижение на 0,7% и на 5,1% соответственно. Аналитики ожидали сохранения предварительной оценки без изменений.
Кроме того, по данным Центра исследований экономики Европы (ZEW) индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно вырос до 71,2 пункта с 61,8 пункта в январе, хотя ожидалось снижение показателя.
И в целом во вторник на мировых рынках отмечается увеличение спроса на рисковые активы - фьючерсы на фондовые индексы в США растут, биржи Азии закрылись в плюсе, позитивная динамика зафиксирована на европейских фондовых рынках. А на валютном рынке трейдеры отдают предпочтение евро в паре с долларом и на фоне оптимизма вокруг перспектив мировой экономики.
"Продолжающееся меры денежно-кредитного и бюджетного стимулирования остаются прочной основой для поддержки рисковых активов, компенсируя более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин (от нового коронавируса - ред.)", - считает старший стратег по международным инвестициям Principal Global Investors в Лондоне Сима Шах (Seema Shah), мнение которой приводит агентство Блумберг.
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