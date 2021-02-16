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Справочный курс гривны 12 февраля повышен на 4,12 коп до 27,8307 грн/$1
12:23 16.02.2021 |
Национальный банк 16 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 18.54 коп. до 27.8279 UAH/USD.
|Показатель
|15.02.2021
|16.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0133
|27.8279
|0.662
Данные: НБУ
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