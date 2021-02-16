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АНАЛИТИКА

Приток нерезидентов в украинские облигации может сократиться из-за промедлений в переговорах с МВФ – мнение

11:44 16.02.2021 |

Финансы, Экономика

 

Приток нерезидентов в украинские ценные бумаги может сократиться, а критически важные реформы затянутся из-за промедлений в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), полагает исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

"Основной риск - это потенциальное сокращение притока нерезидентов в украинские облигации и оттягивание критических решений (критических реформ) в условиях, когда финансовая ситуация "не жмет", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Пока критической ситуации нет. В мире - масштабное количественное смягчение (печатают триллионы долларов и евро) и из-за этого возникает высокий аппетит к рискам. Много свободных денег, которые негде вкладывать. То есть украинские долги будут покупать и без МВФ", - пояснил Боярчук.

Однако такое положение вещей может привести к накоплению проблем, создать риск политического и социального взрыва, когда программы количественного смягчения свернуться, а проблема финансирования станет острой и политической возможности провести необходимые реформы уже не будет, отметил эксперт.

"Видим, что Зеленскому (президент Украины Владимир Зеленский- ИФ) становится сложно проводить решения через парламент. Судебная и антикоррупционная реформы очень болезненные для элит", - констатирует эксперт.

"Думаю, что до середины года с МВФ ничего не будет. Более активное движение начнется, если появятся сигналы о потенциальном сворачивании количественного смягчения. Тогда в правительстве будут вынуждены двигаться более активно. Пока не будет давления, пока не будет давить финансовая ситуация, вероятность продвижения болезненных реформ достаточно низкая", - сказал Боярчук.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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