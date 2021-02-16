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Glassnode: рынок биткоина вышел из начальной фазы накопления бычьего рынка
23:23 15.02.2021 |
Рынок первой криптовалюты преодолел экватор в процессе перетока предложения от долгосрочных ходлеров к краткосрочным держателям. Похожая ситуация, но в менее динамичном ключе, наблюдалась в 2017 году - за полгода до формирования пика бычьего рынка, отметили сооснователи Glassnode.
Эксперты выпустили третью серию Bitcoin Uncharted, в котором на основе данных сервиса обосновали свою точку зрения.
По мнению аналитиков, ралли альткоинов, снижение индекса доминирования биткоина, рост числа подписчиков криптовалютных аналитиков в Twitter и посещаемости таких ресурсов, как CoinMarketCap, говорят о повышении интереса со стороны розничных инвесторов.
Дополнительным фактором эксперты назвали комментарии Илона Маска касательно криптовалют.
С марта по декабрь в фазе накопления биткоинов участвовали институциональные инвесторы. Об этом свидетельствовали потоки с криптовалютных торговых платформ на внебиржевые площадки. В начале 2021 года они ослабли, хотя вывод с централизованных бирж ускорился, показав значения заключительной стадии бычьего рынка 2017 года.
В сочетании с ростом числа новых биткоин-адресов резкое снижение балансов централизованных бирж заставило аналитиков сделать вывод о накоплении монет другими участниками рынка.
Исследователи обратили внимание на смещение спроса институциональных инвесторов в сторону срочного рынка, что может указывать на растущий аппетит к риску.
С начала года открытый интерес в биткоин-фьючерсах вырос на 60%. Соотношение объема торгов этими инструментами к соответствующему показателю спотового рынка остается в растущем тренде с октября 2020 года, подчеркнули аналитики.
Сооснователи Glassnode предложили вернуться к прежним выпускам Bitcoin Uncharted. В них они продемонстрировали связь между сокращением балансов централизованных бирж и, как следствие, уменьшением доступного предложения и началом бычьего цикла.
Сформированная долгосрочными держателями ситуация привела к росту цен, который привлекает ориентирующихся на краткосрочные спекуляции розничных инвесторов, пояснили эксперты.
Как только краткосрочные инвесторы накапливают определенное количество свободного предложения монет, они превращаются в важный драйвер рынка. В отличие от долгосрочных ходлеров, в меньшей степени реагирующих на колебания цен из-за покупок на более низких уровнях, краткосрочные инвесторы намного чувствительнее к ценовой волатильности, отметили аналитики.
Эксперты посоветовали отслеживать количество монет «в прибыли» у краткосрочных инвесторов. По их мнению, эта метрика позволяет прогнозировать начала массовых краткосрочных распродаж. Наблюдаемый эффект усиливается на более поздних стадиях бычьего рынка, добавили они.
По мере повышения цены до определенного уровня, «старые» и «новые» игроки начинают переводить часть монет на централизованные биржи для фиксации прибыли.
После сравнения с бычьим рынком 2017 года и с учетом поправки на возросшее втрое число биткоин-адресов сооснователи Glassnode пришли к выводу, что рынок все еще находится в ранней стадии фазы накопления. На перелом может указать переход этой траектории на экспоненту, предупредили они.
Напомним, 26 января аналитики Glassnode на основе двух ончейн-метрик предсказали завершение коррекции и формирование нового восходящего импульса цены биткоина.
В начале декабря технический директор аналитического сервиса Рафаэль Шульце-Крафт предположил, что цена биткоина может превысить $200 000.
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