Glassnode: рынок биткоина вышел из начальной фазы накопления бычьего рынка

Рынок первой криптовалюты преодолел экватор в процессе перетока предложения от долгосрочных ходлеров к краткосрочным держателям. Похожая ситуация, но в менее динамичном ключе, наблюдалась в 2017 году - за полгода до формирования пика бычьего рынка, отметили сооснователи Glassnode.

Эксперты выпустили третью серию Bitcoin Uncharted, в котором на основе данных сервиса обосновали свою точку зрения.

По мнению аналитиков, ралли альткоинов, снижение индекса доминирования биткоина, рост числа подписчиков криптовалютных аналитиков в Twitter и посещаемости таких ресурсов, как CoinMarketCap, говорят о повышении интереса со стороны розничных инвесторов.

Дополнительным фактором эксперты назвали комментарии Илона Маска касательно криптовалют.

С марта по декабрь в фазе накопления биткоинов участвовали институциональные инвесторы. Об этом свидетельствовали потоки с криптовалютных торговых платформ на внебиржевые площадки. В начале 2021 года они ослабли, хотя вывод с централизованных бирж ускорился, показав значения заключительной стадии бычьего рынка 2017 года.

Динамика числа переводов биткоинов с централизованных бирж и цены первой криптовалюты. Данные: Glassnode.

В сочетании с ростом числа новых биткоин-адресов резкое снижение балансов централизованных бирж заставило аналитиков сделать вывод о накоплении монет другими участниками рынка.

Динамика семидневной скользящей средней количества новых биткоин-адресов и цены первой криптовалюты. Данные: Glassnode.

Исследователи обратили внимание на смещение спроса институциональных инвесторов в сторону срочного рынка, что может указывать на растущий аппетит к риску.

С начала года открытый интерес в биткоин-фьючерсах вырос на 60%. Соотношение объема торгов этими инструментами к соответствующему показателю спотового рынка остается в растущем тренде с октября 2020 года, подчеркнули аналитики.

Динамика соотношения объемов торгов биткоин-фьючерсами и первой криптовалютой на спотовом рынке. Данные: Glassnode.

Сооснователи Glassnode предложили вернуться к прежним выпускам Bitcoin Uncharted. В них они продемонстрировали связь между сокращением балансов централизованных бирж и, как следствие, уменьшением доступного предложения и началом бычьего цикла.

Сформированная долгосрочными держателями ситуация привела к росту цен, который привлекает ориентирующихся на краткосрочные спекуляции розничных инвесторов, пояснили эксперты.

Динамика объема предложения монет в распоряжении краткосрочных инвесторов и цены первой криптовалюты. Данные: Glassnode.

Как только краткосрочные инвесторы накапливают определенное количество свободного предложения монет, они превращаются в важный драйвер рынка. В отличие от долгосрочных ходлеров, в меньшей степени реагирующих на колебания цен из-за покупок на более низких уровнях, краткосрочные инвесторы намного чувствительнее к ценовой волатильности, отметили аналитики.

Динамика объема биткоинов «в убытке», в распоряжении краткосрочных и долгосрочных инвесторов. Данные: Glassnode.

Эксперты посоветовали отслеживать количество монет «в прибыли» у краткосрочных инвесторов. По их мнению, эта метрика позволяет прогнозировать начала массовых краткосрочных распродаж. Наблюдаемый эффект усиливается на более поздних стадиях бычьего рынка, добавили они.

Динамика объема предложения биткоинов в «прибыли», находящийся в распоряжении краткосрочных инвесторов и цены первой криптовалюты. Данные: Glassnode.

По мере повышения цены до определенного уровня, «старые» и «новые» игроки начинают переводить часть монет на централизованные биржи для фиксации прибыли.

После сравнения с бычьим рынком 2017 года и с учетом поправки на возросшее втрое число биткоин-адресов сооснователи Glassnode пришли к выводу, что рынок все еще находится в ранней стадии фазы накопления. На перелом может указать переход этой траектории на экспоненту, предупредили они.

Динамика количества биткоин-адресов, направляющих монеты на централизованные биржи, и цены первой криптовалюты. Данные: Glassnode.

Напомним, 26 января аналитики Glassnode на основе двух ончейн-метрик предсказали завершение коррекции и формирование нового восходящего импульса цены биткоина.

В начале декабря технический директор аналитического сервиса Рафаэль Шульце-Крафт предположил, что цена биткоина может превысить $200 000.



