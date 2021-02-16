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НБУ предоставил рефинансирование 18 банкам на 9,36 миллиарда
22:12 15.02.2021 |
Национальный банк 12 февраля 2021 года предоставил рефинансирование восемнадцати банкам на 9363,3 млн гривень.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Отмечается, что 12 февраля 2021 года состоялись количественные тендеры по рефинансированию банков сроками:
* до 84 дней, по результатам которого удовлетворена заявка 1-го банка на общую сумму 38,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых;
* до 1820 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 17-ти банков на общую сумму 9325,3 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых.
По данным НБУ, рефинансирование получили:
АО "Ощадбанк" - 5 млрд грн,
АО "Банк Сич" - 1,08 млрд грн,
АО "Таскомбанк" - 800 млн грн,
АО "Банк Кредит Днипро" - 800 млн грн,
АО "КИБ"- 500 млн грн,
АО" Кристалбанк"- 200 млн грн,
АО "РВС Банк"- 150 млн грн,
АО "Банк Альянс"- 150 млн грн,
АО" Укрстройинвестбанк"- 133 млн грн,
АО "МетаБанк"- 132 млн грн,
АО "Банк "Украин.Капитал"- 100 млн грн,
АО "АКБ "Конкорд" - 90 млн грн,
АО "Кредитвест Банк" - 70 млн грн,
АО "БТА Банк" - 48 млн грн,
АО " КБ «Глобус» - 42 млн грн,
АО "АБ "Радабанк"- 38 млн грн,
АО "АП Банк" - 30 млн грн,
ПАО "КБ "Аккордбанк" - 300 тыс. грн.
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