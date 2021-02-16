Финансовые новости
- |
- 16.02.21
- |
- 09:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин упростил условия предоставления ипотеки под 7%
16:32 15.02.2021 |
Кабинет Министров принял предложенные Министерством финансов изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми, в частности, существенно упрощаются критерии для заемщиков.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Прежде всего из постановления исключено определение категорий лиц, которые могут быть заемщиками. То есть теперь, чтобы стать участником программы «Доступная ипотека» под 7%, не обязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.
Также отменено требование, чтобы уровень обеспечения жильем претендента на ипотеку не превышал 13,65 кв. метра на одного члена семьи, и относительно проживания жителей аварийных и ветхих домов в общежитии.
Согласно внесенным правительством изменениям, на получение государственной поддержки в сфере ипотечного кредитования смогут рассчитывать граждане, не имеющие в собственности или собственности семьи объектов жилой недвижимости и/либо действующих договоров по финансированию (инвестированию) строительства жилой недвижимости и/либо имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, если их общая площадь превышает 50 кв. метров на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. метров - на каждого следующего члена семьи.
Кроме того, увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи с 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней зарплаты в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.
«Решением Правительства существенно упрощаются критерии для потенциальных заемщиков новой ипотечной программы. Таким образом, «Доступная ипотека» под 7% становится еще доступнее, и воспользоваться государственной поддержкой в сфере ипотечного кредитования сможет широкий круг граждан. Также постановлением внесен ряд технических правок, предложенных банковским сообществом», - прокомментировал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.
По его словам, программа «Доступная ипотека» под 7%, кроме основной задачи - удешевления стоимости ипотечных кредитов для граждан, должна также стать мощным импульсом для оживления рынка жилищной ипотеки.
Как сообщал Укринформ, по словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство предлагает ипотечную ставку на уровне 7%, максимальный срок ипотеки - 20 лет, минимальный первый взнос составляет 15% от стоимости ипотеки.
На стимулирование ипотечных кредитов в 2021 году необходимы 300 млн грн, заявлял Драганчук.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Цель визита Зеленского в ОАЭ — не праздник 14 февраля, а фото с эмиром
|Банковая проваливает сотрудничество с США по Донбассу: Почему Зеленский скоро начнет мечтать о внешнем управлении
|Шантаж с «Миротворцем»: как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС
|«Евросолидарность» выдвинула своим кандидатом на довыборах в Раду Юлию Кузьменко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 16 февраля на росте аппетита к риску
|Стоимость платины 16 февраля достигла максимума с 2014 года
|Доллар 16 февраля дешевеет к евро и укрепляется к иене
|Фондовые биржи АТР 16 февраля растут в пределах 1,9%
|Курс доллара пытались взвинтить на новостях по МВФ, но все закончилось обвалом
|Glassnode: рынок биткоина вышел из начальной фазы накопления бычьего рынка
Это интересно
|Хакеры продают доступ к корпоративным сетям всего за $1,5 тыс.
|Американские власти готовы принять срочные меры в борьбе с дефицитом чипов
|Представлен Citroen C3 Aircross с новым дизайном
|В этом году Tesla запустит в Китае исследовательский центр, который разработает электромобиль за $25 000
|«Это разрушит iPhone»: Apple категорически против альтернатив App Store и Apple Pay
|Toyota: гибриды дешевле в содержании и менее вредны для экологии, чем электромобили
|Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить