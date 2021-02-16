Кабмин упростил условия предоставления ипотеки под 7%

Кабинет Министров принял предложенные Министерством финансов изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми, в частности, существенно упрощаются критерии для заемщиков.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Прежде всего из постановления исключено определение категорий лиц, которые могут быть заемщиками. То есть теперь, чтобы стать участником программы «Доступная ипотека» под 7%, не обязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Также отменено требование, чтобы уровень обеспечения жильем претендента на ипотеку не превышал 13,65 кв. метра на одного члена семьи, и относительно проживания жителей аварийных и ветхих домов в общежитии.

Согласно внесенным правительством изменениям, на получение государственной поддержки в сфере ипотечного кредитования смогут рассчитывать граждане, не имеющие в собственности или собственности семьи объектов жилой недвижимости и/либо действующих договоров по финансированию (инвестированию) строительства жилой недвижимости и/либо имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, если их общая площадь превышает 50 кв. метров на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. метров - на каждого следующего члена семьи.

Кроме того, увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи с 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней зарплаты в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

«Решением Правительства существенно упрощаются критерии для потенциальных заемщиков новой ипотечной программы. Таким образом, «Доступная ипотека» под 7% становится еще доступнее, и воспользоваться государственной поддержкой в ​​сфере ипотечного кредитования сможет широкий круг граждан. Также постановлением внесен ряд технических правок, предложенных банковским сообществом», - прокомментировал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

По его словам, программа «Доступная ипотека» под 7%, кроме основной задачи - удешевления стоимости ипотечных кредитов для граждан, должна также стать мощным импульсом для оживления рынка жилищной ипотеки.

Как сообщал Укринформ, по словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство предлагает ипотечную ставку на уровне 7%, максимальный срок ипотеки - 20 лет, минимальный первый взнос составляет 15% от стоимости ипотеки.

На стимулирование ипотечных кредитов в 2021 году необходимы 300 млн грн, заявлял Драганчук.