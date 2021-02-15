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Объем ипотечного кредитования в 2020 г. вырос на треть - до 3,8 млрд грн - опрос НБУ
12:12 15.02.2021 |
Объем ипотечного кредитования в 2020 году составил 3,8 млрд грн, что на 36% больше, чем в 2019 году, свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса банков.
Согласно сообщению, почти 88% ипотечных договоров на сумму 3,3 млрд грн в 2020 году были составлены с пятью банками, что свидетельствует о концентрированности рынка ипотечного кредитования.
Указывается, что в том числе в декабре 2020 года банки выдали 743 кредита на сумму 521 млн грн.
НБУ отметил, что в прошлом году средний размер кредита на покупку жилья вырос на 28,5% - до 663 тыс. грн, в то же время средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составил 682 тыс. грн, вторичной - 660 тыс. грн.
Согласно результатам опросов, вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования, в частности доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составила около 85% по объему всех новых выдач.
По информации банков в декабре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке снизилась до 14% (в декабре 2019 года она составила 20,6%), на первичном - до 16,9% (в декабре 2019 года - 21,5%).
В то же время в 2020 году около 38% ипотеки по сумме заключено с фиксированной процентной ставкой (в 2019 году - более 70% новой ипотеки).
Указывается, что в региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в 2020 году выдано в Киеве - 1,5 тыс. договоров на общую сумму 1,4 млрд грн (37% общей суммы), в Киевской области - 646 договоров на общую сумму 605 млн грн (16%), в Харьковской области - 617 договоров на общую сумму почти 296 млн грн (8%), во Львовской области - 345 договоров на общую сумму 240 млн грн и в Днепропетровской области - 388 договоров на общую сумму 192,6 млн грн.
Регулятор отметил, что во время последнего опроса некоторые банки уточнили сведения за предыдущие месяцы, поэтому данные несколько изменились.
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