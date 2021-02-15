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Deutsche Bank запустит кастодиальный сервис для криптовалют
11:32 15.02.2021 |
Финансовый конгломерат Deutsche Bank планирует запустить кастодиальный сервис для криптовалют, ориентированный на крупных инвесторов. Это следует из отчета Всемирного экономического форума (WEF) за декабрь 2020 года.
В документе говорится, что прототип Deutsche Bank Digital Asset Custody призван стать «полностью интегрированной платформой для институциональных клиентов и их цифровых активов, которая обеспечивает беспрепятственное взаимодействие с более широкой экосистемой криптовалют».
Конкретные криптовалюты в отчете не упоминаются, указана лишь цель создания нового сервиса - «обеспечить безопасность и доступность для клиентов, предлагая решение институционального уровня для горячего и холодного хранения активов».
Запуск планируется поэтапный. В конечном итоге сервис позволит клиентам не только хранить, но также покупать и продавать цифровые активы через прайм-брокеров и «проверенные» биржи. Новый продукт ориентирован на управляющих активами, семейные офисы, корпорации и криптовалютные фонды.
Сервис от Deutsche Bank будет предоставлять дополнительные услуги - помощь с налогами, лендинговые и стейкинговые сервисы, а также управление активами.
Источником дохода Deutsche Bank Digital Asset Custody станут сборы за хранение средств, а позже - трейдинговые и прочие комиссии.
Финансовые гигант уже завершил работу над концепцией. Запуск минимально жизнеспособного продукта ожидается в 2021 году с участием крупных компаний в пилотном проекте.
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