Deutsche Bank запустит кастодиальный сервис для криптовалют

Финансовый конгломерат Deutsche Bank планирует запустить кастодиальный сервис для криптовалют, ориентированный на крупных инвесторов. Это следует из отчета Всемирного экономического форума (WEF) за декабрь 2020 года.

В документе говорится, что прототип Deutsche Bank Digital Asset Custody призван стать «полностью интегрированной платформой для институциональных клиентов и их цифровых активов, которая обеспечивает беспрепятственное взаимодействие с более широкой экосистемой криптовалют».

Конкретные криптовалюты в отчете не упоминаются, указана лишь цель создания нового сервиса - «обеспечить безопасность и доступность для клиентов, предлагая решение институционального уровня для горячего и холодного хранения активов».

Запуск планируется поэтапный. В конечном итоге сервис позволит клиентам не только хранить, но также покупать и продавать цифровые активы через прайм-брокеров и «проверенные» биржи. Новый продукт ориентирован на управляющих активами, семейные офисы, корпорации и криптовалютные фонды.

Сервис от Deutsche Bank будет предоставлять дополнительные услуги - помощь с налогами, лендинговые и стейкинговые сервисы, а также управление активами.

Источником дохода Deutsche Bank Digital Asset Custody станут сборы за хранение средств, а позже - трейдинговые и прочие комиссии.

Финансовые гигант уже завершил работу над концепцией. Запуск минимально жизнеспособного продукта ожидается в 2021 году с участием крупных компаний в пилотном проекте.



