НБУ утвердил требования к небанкаовским учреждениям о раскрытии основных условий потребкредитов

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленные правила расчета небанковскими учреждениями ключевых показателей стоимости потребительского кредита, в частности, реальной годовой процентной ставки и общей стоимости такого кредита с целью полного раскрытия информации перед потребителями, сообщила пресс-служба центробанка в пятницу.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №16 от 11 февраля, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 13 мая 2021 года.

Согласно сообщению, указанные показатели должны включать все расходы потребителя, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита.

НБУ отметил, что аналогичные правила уже работают для банков.

"Таким образом, потребитель, еще до подписания договора, получит полную, точную и достоверную информацию о реальной годовой процентной ставке и общей стоимости кредита у любого кредитодателя - и банка и небанковской финучреждения. Это позволит потребителю с легкостью сравнивать предложения банков и небанковских финучреждений", - поясняется в сообщении.

Указывается, что небанковские финучреждения и банки будут руководствоваться едиными подходами к расчету этих показателей, а также отражения их в рекламе, на официальных сайтах кредитодателей, в местах предоставления услуг потребителям и в паспорте потребительского кредита.

Кроме этого, потребитель получит подробную информацию о стоимости потребительского кредита в разрезе дат и сумм платежей в стандартизированной форме графика платежей, который является обязательным приложением к паспорту потребительского кредита и договора.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о защите прав потребителей финуслуг, который предусматривает наделение регуляторов финрынка: НБУ, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомфинуслуг - полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания за нарушение прав потребителей.