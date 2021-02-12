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НБУ утвердил требования к небанкаовским учреждениям о раскрытии основных условий потребкредитов
21:41 12.02.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленные правила расчета небанковскими учреждениями ключевых показателей стоимости потребительского кредита, в частности, реальной годовой процентной ставки и общей стоимости такого кредита с целью полного раскрытия информации перед потребителями, сообщила пресс-служба центробанка в пятницу.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №16 от 11 февраля, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 13 мая 2021 года.
Согласно сообщению, указанные показатели должны включать все расходы потребителя, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита.
НБУ отметил, что аналогичные правила уже работают для банков.
"Таким образом, потребитель, еще до подписания договора, получит полную, точную и достоверную информацию о реальной годовой процентной ставке и общей стоимости кредита у любого кредитодателя - и банка и небанковской финучреждения. Это позволит потребителю с легкостью сравнивать предложения банков и небанковских финучреждений", - поясняется в сообщении.
Указывается, что небанковские финучреждения и банки будут руководствоваться едиными подходами к расчету этих показателей, а также отражения их в рекламе, на официальных сайтах кредитодателей, в местах предоставления услуг потребителям и в паспорте потребительского кредита.
Кроме этого, потребитель получит подробную информацию о стоимости потребительского кредита в разрезе дат и сумм платежей в стандартизированной форме графика платежей, который является обязательным приложением к паспорту потребительского кредита и договора.
Как сообщалось, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о защите прав потребителей финуслуг, который предусматривает наделение регуляторов финрынка: НБУ, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомфинуслуг - полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания за нарушение прав потребителей.
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