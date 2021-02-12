Согласно им, $70 млн НБУ купил в рамках интервенций по единому курсу, а еще $40 млн – с выбором лучшей цены купли-продажи.
Указывается, что в целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $240 млн, продал – $20 млн.
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
17:37 12.02.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 8 по 12 февраля купил на межбанковском валютном рынке $110 млн, свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу.
Согласно им, $70 млн НБУ купил в рамках интервенций по единому курсу, а еще $40 млн – с выбором лучшей цены купли-продажи.
Указывается, что в целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $240 млн, продал – $20 млн.
|
|
|Довыборы в Раду. Почему «слуги» втянули Вирастюка в плохую игру
|Доллар опустили на межбанке 11 февраля благодаря новым валютным распродажам иностранцев и экспортеров
|Уверовали в вечность пандемии: Как «слуги» взялись защищать бизнес от украинского языка
|«Бенефициар схемы – Медведчук». НАБУ вручило подозрение эксперту в деле нефтепровода
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Нацбанк на этой неделе купил $110 млн
|Депозитные ставки для физлиц 12.02.21
|PayPal вряд ли будет инвестировать собственные средства в криптовалюту
|НБУ планирует узаконить право бизнеса самостоятельно определять перечень лиц-пользователей корпоративных платежных карточек
|В Украине выдали первый доступный кредит «5-7-9%» с портфельной госгарантией
|Снижение курса фунта к доллару 12 февраля немного ускорилось
|Американская авиакомпания United Airlines заказала 200 компактных электрических самолётов Archer
|На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
|Китай вывел на орбиту Марса космический зонд «Тяньвэнь-1»
|ОАЭ вывели межпланетный зонд на орбиту Марса
|Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко
|Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин
|Huawei попытается доказать через суд, что она не угрожает национальной безопасности США