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PayPal вряд ли будет инвестировать собственные средства в криптовалюту
15:47 12.02.2021 |
Покупка компанией Tesla криптовалюты на сумму $1,5 млрд придала актуальности теме инвестирования свободных средств корпораций в активы подобного типа. Платёжная система PayPal готова поддержать операции с использованием криптовалюты для своих клиентов, но вкладывать свои средства в криптовалюту не собирается, как признался генеральный директор Джон Рейни (Jon Rainey).
Эти заявления он сделал в ходе интервью каналу CNBC, как пояснил ресурс Reuters. При этом Рейни подчеркнул, что PayPal намеревается зарабатывать на интересе клиентов к криптовалютам. В октябре платёжная система заявила, что разрешит американским клиентам хранить в своих цифровых кошельках криптовалюту и расплачиваться ею при совершении покупок в онлайн-магазинах.
Платёжная система Mastercard в начале этой недели сообщила, что реализует выборочную поддержку криптовалют в своих транзакциях в текущем году. В поддержку данного типа инвестиционных инструментов недавно высказались управляющий BlackRock и создатели платёжной системы Square. Если вернуться к планам PayPal, то в ближайшее время компания собирается сосредоточиться на развитии существующих услуг - например, покупок с отсрочкой платежа.
Прочие участники рынка высказывают различные точки зрения на использование криптовалют. Глава Uber Technologies, например, не собирается вкладываться в криптовалюту с инвестиционными намерениями, но не отметает идею приёма платежей от клиентов в криптовалюте. General Motors по примеру Tesla может рассмотреть возможность продажи автомобилей за криптовалюту, а Twitter пока не определился, нужно ли вкладывать средства в подобные активы.
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