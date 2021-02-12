В Украине выдали первый доступный кредит «5-7-9%» с портфельной госгарантией

АБ "Укргазбанк" выдал предпринимателю из Черновицкой области первый в Украине доступный кредит "5-7-9%", обеспеченный портфельной гарантией от государства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ банка.

"Наш заемщик - предприниматель из Черновицкой области уже более 10 лет занимается производством и продажей деревянных деталей для мебели из бука, более 90% его продукции экспортируется. Предприятие получило кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года для расширения своего производства", - говорится в сообщении.

Портфельная гарантия - новый инструмент, который частично решает вопрос относительно недостаточности обеспечения по кредитам, предоставляемым субъектам хозяйствования - резидентам Украины. В Укргазбанке отмечают, что это новый инструмент не только для бизнеса, но и для страны в целом. Таким образом государство будет гарантировать до 70% по каждому отдельному кредиту, который предприятие получает в банке.

Гарантию может получить ФЛП или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, основатели и конечные бенефициары которого являются резидентами. Физическое лицо - предприниматель или юридическое лицо должно быть субъектом микропредпринимательства, малого или среднего предпринимательства, который ведет свою хозяйственную деятельность более 12 месяцев.

На сегодняшний день Укргазбанк выдал более 1 тысячи кредитов "5-7-9" на сумму 1,6 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, в начале сентября 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе. Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.