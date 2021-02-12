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Справочный курс гривны 12 февраля повышен на 4,12 коп до 27,8307 грн/$1
12:29 12.02.2021 |
Национальный банк 12 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.12 коп. до 27.8307 UAH/USD.
|Показатель
|11.02.2021
|12.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8719
|27.8307
|0.148
Данные: НБУ
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