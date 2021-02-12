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Фунт дешевеет к доллару 12 февраля в ожидании макростатистики из Великобритании
07:57 12.02.2021 |
Курс фунта стерлингов снижается к доллару в пятницу утром в ожидании данных о состоянии ВВП страны и объемах промышленного производства, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.03 EET курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,3792 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3815 доллара. Курс евро к доллару при этом опускался до 1,2123 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2128 доллара, курс доллара к иене рос до 104,81 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 90,49 пункта.
Инвесторы в пятницу ожидают важную макроэкономическую статистику из Великобритании, которая покажет состояние экономики королевства в период строгих ограничений жизни, вызванных пандемией коронавируса.
Аналитики ждут снижения ВВП Великобритании в IV квартале на 8,1% в годовом выражении после падения на 8,6% в третьем квартале. В то же время будут также опубликованы данные о промпроизводстве в этой стране в декабре. Эксперты прогнозируют рост показателя на 0,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в ноябре, а в годовом - падение на 3,8% после уменьшения на 4,7% в ноябре.
Валютные инвесторы также продолжают следить за ситуацией в США, ожидая конкретики в вопросе поддержки американской экономики. Ранее палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов. Некоторые считают, что это укрепит нацвалюту, поскольку пакет стимулов должен ускорить восстановление экономики США по сравнению с другими странами. Однако с другой стороны подобная программа может вызвать всплеск инфляции, что негативно для курса доллара.
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