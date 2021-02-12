Кристин Лагард: вряд ли центробанки включат биткоин в свои резервы

Глава ЕЦБ Кристин Лагард усомнилась в том, что центральные банки включат биткоин в резервы в ближайшем будущем, пишет Business Insider.

«Крайне маловероятно. Настолько, что и говорить не о чем», - заявила она в ходе конференции издания The Economist.

Ранее Лагард назвала биткоин очень спекулятивным активом. Будучи главой МВФ, в 2018 году она заявила, что международное регулирование криптовалют неизбежно.

Напомним, в ноябре глава ЕЦБ объявила, что запуск цифрового евро возможен в ближайшие четыре года.

В декабре Лагард отметила, что распространение стейблкоинов несет риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета.



