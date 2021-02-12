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Кристин Лагард: вряд ли центробанки включат биткоин в свои резервы
22:31 11.02.2021 |
Глава ЕЦБ Кристин Лагард усомнилась в том, что центральные банки включат биткоин в резервы в ближайшем будущем, пишет Business Insider.
«Крайне маловероятно. Настолько, что и говорить не о чем», - заявила она в ходе конференции издания The Economist.
Ранее Лагард назвала биткоин очень спекулятивным активом. Будучи главой МВФ, в 2018 году она заявила, что международное регулирование криптовалют неизбежно.
Напомним, в ноябре глава ЕЦБ объявила, что запуск цифрового евро возможен в ближайшие четыре года.
В декабре Лагард отметила, что распространение стейблкоинов несет риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета.
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