Mastercard анонсировала платежи в криптовалюте

Американская финансовая корпорация Mastercard объявила о том, что уже в этом году она начнёт осуществлять операции с различными видами криптовалюты в своей одноимённой международной платежной системе.

Данное заявление сделал исполнительный вице-президент Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнёрству Радж Дамодаран: «Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать операции с определёнными видами криптовалюты, совершаемые напрямую через нашу сеть».

Пока что список не опубликован, однако Дамодаран отметил, что компания планирует тщательно подходить к выбору и что поддерживаться будет не вся современная виртуальная валюта.

В дополнение к этому, Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками по всему миру, поскольку они рассматривают планы по запуску новой цифровой валюты, получившей название CBDC (цифровая валюта центрального банка), чтобы предложить своим гражданам новый способ оплаты.

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