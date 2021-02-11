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Справочный курс гривны 11 февраля понижен на 11,14 коп до 27,8719 грн/$1
12:19 11.02.2021 |
Национальный банк 11 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 11.14 коп. до 27.8719 UAH/USD.
|Показатель
|10.02.2021
|11.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7605
|27.8719
|0.401
Данные: НБУ
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