Финансовые новости
- |
- 11.02.21
- |
- 17:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Льготные кредиты за год смогли получить только 13% подавших заявки бизнесменов
10:49 11.02.2021 |
С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры Фонда развития предпринимательства получили 64,64 тыс. заявок на общую сумму 80,9 млрд грн, по итогам их рассмотрения было подписано 8,63. тыс. кредитных договоров на 20,2 млрд грн.
Об этом заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук сообщил во время VII Legal Banking Forum, передает пресс-служба Минфина.
"Только за последнюю неделю подписано 200 кредитных договоров на сумму 523,1 млн грн", - уточнил Драганчук.
По словам заместителя министра, по состоянию на начало февраля в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%" Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 25 банками.
Как сообщалось, в конце декабря 2020 года Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления государственной поддержки предпринимательства, согласно которому реализуется программа "Доступные кредиты 5-7-9%".
В частности, теперь на получение льготных кредитов по госпрограмме могут претендовать субъекты среднего бизнеса с годовым доходом до 20 млн евро (ранее - до 10 млн евро). Также смягчены условия предоставления кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет, отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев, уменьшается первоначальный взнос в реализации инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов).
В предыдущий раз Кабмин смягчал условия кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в начале октября 2020 года.
Тогда максимальный уровень годового дохода для заемщиков был повышен со 100 млн грн до эквивалента 10 млн евро (около 330 млн грн). При этом исключено требование, что действующий бизнес должен быть прибыльным.
Напомним, с февраля 2020 года четыре государственных банка - "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" - начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским. Позднее к ним присоединился ряд частных банков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кива и гранаты для Зеленского. Как скоро Медведчук сбежит в Москву
|Головатый вместо Тупицкого: Правда ли, что Конституционный Суд скоро заработает
|Рейтинг, да не тот. Смогут ли Кличко и Разумков встретиться во втором туре президентских выборов
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за покупки валюты под оплату вакцин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 11.02.21
|Mastercard анонсировала платежи в криптовалюте
|Доллар 11 февраля торгуется разнонаправленно в ожидании статистики из США
|Справочный курс гривны 11 февраля понижен на 11,14 коп до 27,8719 грн/$1
|Азиатские фондовые биржи 11 февраля закрылись разнонаправленно
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.02.21
Это интересно
|Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко
|Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин
|Huawei попытается доказать через суд, что она не угрожает национальной безопасности США
|Минивэны Ford S-Max и Galaxy стали гибридами
|Jeep анонсировал электрический Wrangler
|США за пять лет создадут технологии и материалы для строительства в космосе
|Предложен новый тип оперативной памяти, который ускорит развитие искусственного интеллекта