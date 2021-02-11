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Остаток средств на корсчетах банков 11.02.21
10:39 11.02.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|11 января
|44623.9
|12 января
|58688.0
|13 января
|58140.9
|14 января
|54661.9
|15 января
|52665.3
|16 января
|59270.3
|18 января
|64396.0
|19 января
|64172.8
|20 января
|62784.6
|21 января
|66155.5
|22 января
|67043.9
|25 января
|60274.6
|26 января
|59796.6
|27 января
|61312.0
|28 января
|64633.5
|29 января
|61645.8
|1 февраля
|57256.1
|2 февраля
|48445.2
|3 февраля
|50940.1
|4 февраля
|48245.4
|5 февраля
|47945.5
|8 февраля
|44049.1
|9 февраля
|47048.5
|10 февраля
|44139.7
|11 февраля
|57754.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 11 февраля- 27,7665 грн
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