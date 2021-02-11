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В ЕЦБ предложили установить лимит в €3000 для сумм в цифровом евро
09:36 11.02.2021 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) примет решение о выпуске цифрового евро к лету этого года, а максимальный порог по его хранению может составить порядка €3000. Такими ожиданиями поделился член Управляющего совета Фабио Панетта в интервью Der Spiegel.
Чиновник считает, что такие ограничения в отношении цифровой валюты центробанка (CBDC) обезопасят финансовые учреждения от потери депозитов и позволят удовлетворить потребности большинства граждан. Он добавил, что решение о конкретных цифрах пока не принято.
«Цифровой евро не дестабилизирует финансовую систему и банковский сектор. Если население решит превратить весомую часть наличных в CBDC, мы предоставим кредитным организациям больше ликвидности», - пояснил представитель ЕЦБ.
Панетта подчеркнул, что регулятор не планирует конкурировать с коммерческими банками. Потенциальный выпуск CBDC необходимо воспринимать лишь как финансовую услугу с «дополнительным цифровым вариантом».
Затронул чиновник и такой аспект цифрового евро, как конфиденциальность.
«На этапе консультаций мы получили более 8000 ответов. Больше всего респондентов беспокоит защита данных. Они утверждают, что их личные данные не должны использоваться ненадлежащим образом. ЕЦБ может это гарантировать», - отметил он.
В интервью Панетта подтвердил ранее прозвучавшее мнение главы регулятора Кристин Лагард, о сроках выпуска цифрового евро. Как и председатель, он предположил, что до практической реализации пройдет «четыре или пять лет». Столько времени потребуется на консультации с законодателями и решение технических вопросов.
Представитель ЕЦБ также допустил, что регулятор пойдет по стопам Китая и будет опробовать CBDC в различных европейских городах. Он считает это «мудрым шагом».
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