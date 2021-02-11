Доллар 11 февраля торгуется у двухнедельного минимума

Курс доллара в четверг утром практически не меняется по отношению к другим основным мировым валютам и остается в районе минимума за две недели, инвесторы продолжают оценивать статистику по инфляции в США и ожидают данных с рынка труда, свидетельствуют показатели торгов.

По состоянию на 7.02 EET курс евро к доллару рос до 1,2122 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2116 доллара, курс доллара к иене рос до 104,6 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 90,39 пункта.

Валютные инвесторы продолжают оценивать статистику по инфляции в США, опубликованную в среду. Потребительские цены в стране в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, как и в декабре, хотя ожидалось ускорение инфляции до 1,5%.

Рынки также обратили внимание на выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который отметил, что регулятор не ждет высокой инфляции, но готов с ней бороться. Он также заявил, что американский центробанк не думает о снижении своего баланса, который постоянно растет. В конце января ФРС заявила, что планирует продолжать выкуп с рынка активов от 120 миллиардов долларов в месяц до того момента, когда добьется существенного прогресса по занятости и инфляции.

Глава ФРС также отметил, что восстановление рынка труда США может занять годы и призвал конгресс поддержать экономику. Состояние рынка труда покажет и макростатистика, которая будет опубликована позднее в четверг. Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США по сравнению с показателем предшествовавшей недели на 22 тысячи, до 757 тысяч.

При этом объемы торгов на валютном рынке в четверг снижены, поскольку закрыто большинство азиатских рынков, а частности, выходные в Китае, Японии и Южной Корее.