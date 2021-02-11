Финансовые новости
- |
- 11.02.21
- |
- 08:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
JPMorgan: корпорации не купят биткоин по примеру Tesla
08:04 11.02.2021 |
Аналитики JPMorgan предположили, что крупные компании не последуют примеру Tesla и не инвестируют в биткоин из-за высокой волатильности актива. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам стратега Николаоса Панигирцоглу, обычно корпоративные портфели состоят из банковских вкладов и краткосрочных облигаций, которые демонстрируют годовые колебания около 1%.
В JPMorgan уверены, что добавление биткоина «повлечет существенное увеличение волатильности всего портфеля».
«Независимо от количества корпораций, которые последуют примеру Tesla, нет сомнений, что прорыв цифрового золота выше уровня $40 000 вызван заявлением компании. Устойчивость ралли будет зависеть от менее спекулятивных институциональных инвестиций», - заявил Панигирцоглу.
8 февраля стало известно, что Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткоин, после чего цена актива начала резко расти и менее чем за сутки преодолела отметку $48 000. На момент написания первая криптовалюта торгуется на уровне $45 300.
Экс-глава Управления контролера денежного обращения (ОСС) в составе Минфина США Брайан Брукс назвал инвестиции Tesla в биткоин захватывающими и пугающими одновременно.
Бывший инвестиционный директор Goldman Sachs Гэри Блэк продал акции производителя электрокаров после того, как компания перевела часть резервных средств в цифровое золото.
Напомним, в январе аналитики JPMorgan выступили против биткоина как альтернативы золоту и назвали цифровой актив более рискованным, чем драгоценный металл.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за покупки валюты под оплату вакцин
ТОП-НОВОСТИ
|Украина рвется в НАТО: Удастся ли Зеленскому и Шмыгалю получить ПДЧ
|Бессмысленная услуга. Почему Зеленскому не стоило сливать компромат на Джулиани в Time
|Виталий Портников: Отношения России и Запада незаметно для европейских дипломатов пересекли очередную «красную линию»
|И Разумков... Какие выводы можно сделать из последнего опроса избирателей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить
|JPMorgan: корпорации не купят биткоин по примеру Tesla
|Золото коррекционно дешевеет 11 февраля после роста на слабом долларе
|Доллар 11 февраля торгуется у двухнедельного минимума
|Фондовые индексы США 10 февраля закрылись разнонаправленно
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за покупки валюты под оплату вакцин
Это интересно
|Минивэны Ford S-Max и Galaxy стали гибридами
|Jeep анонсировал электрический Wrangler
|США за пять лет создадут технологии и материалы для строительства в космосе
|Предложен новый тип оперативной памяти, который ускорит развитие искусственного интеллекта
|Xiaomi представила «Мерседес» в мире самокатов. Встречаем Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition
|Бестселлер Xiaomi Mi 11 представлен для международного рынка
|По подсчётам Canalys, мировые продажи электромобилей в 2020 году выросли на 39%