Банки повысили ставки по кредитам для населения

Портфель гривневых кредитов банков населению за январь 2021 года уменьшился на 0,4% - до 167,7 млрд грн, на фоне повышения банками процента по займу в гривне на 1,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в январе по сравнению с декабрем прошлого года уменьшился на 0,3% - до 1,098 млрд долл. США.

Портфель гривневых кредитов бизнеса за январь увеличился на 1% - до 424,87 млрд грн. При этом кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за нварь сократился на 0,6% - до 11,142 млрд долл. США.

При этом процентные ставки по новым гривневым кредитам в январе в среднем составляли для населения 34,8% годовых (+1,1% за месяц), для бизнеса - 8,7% (+0,1% за месяц). В инвалюте ставки по кредитам в январе для населения составляли 6,3% (+1,1%), для бизнеса - 4,4% (-0,8%).

Повышение ставок по кредитам происходит несмотря на то, что НБУ оставил неизменной учетную ставку в декабре-январе - на уровне 6%. Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.

В недавнем комментарии относительно прогнозов на 2021 год первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова отмечала, что кредитные ставки находятся на историческом минимуме, "но есть потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке".

"Качественные заемщики уже могут получить короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и 2-3% в иностранной валюте. Долгое финансирование - под 10-11% годовых в гривне и 3-4% в инвалюте. Еще год назад цена гривневого займа была минимум 16% годовых. В 2021-м попробуем еще больше снизить эту среднюю температуру по палате", - указывала Рожкова.

Напомним, в 2020 году доля неработающих кредитов в банках в Украине снизилась на 7,4 процентных пункта - до 41%.