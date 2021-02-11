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На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
22:10 10.02.2021 |
Исследование Кембриджского университета показало, что ежегодно на майнинг популярной криптовалюты биткоин тратится больше электроэнергии, чем потребляет вся Аргентина. Добыча криптовалюты требует использования мощного оборудования, потребляющего много энергии. Специалисты считают, что в ближайшее время ситуация не изменится, если курса биткоина не упадёт.
Исследователи подсчитали, что ежегодно на добычу биткоинов тратится примерно 121,36 тераватт-часов электроэнергии, что больше чем потребляется в Аргентине (121 тераватт-часов) или Нидерландах (108,8 тераватт-часов). Уровень потребляемой майнерами энергии постепенно приближается к показателю Норвегии, где за год расходуется примерно 122 тераватт-часов энергии.
Примечательно, что расходуемой за год на добычу биткоинов энергии хватило бы, чтобы питать все используемые на территории Великобритании чайники в течение 27 лет. В это же время, только в США каждый год подключённые в сеть, но неактивные домашние устройства расходуют больше энергии, чем все вместе взятые майнеры.
На этой неделе американская компания Tesla вложила в биткоины $1,5 млрд, на фоне чего курс криптовалюты превысил отметку в $48 тыс. за единицу. По мнению критиков, столь крупные инвестиции компании Илона Маска (Elon Musk) в криптовалюту подрывают экологический имидж автопроизводителя.
Впечатляющий рост, который демонстрирует биткоин последнее время, стимулирует всё больше людей по всему миру заниматься майнингом. Это означает, что в случае сохранения криптовалютой нынешних позиций, объём расходуемой на добычу биткоинов энергии не только не уменьшится, но также может продолжить расти.
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