Square потребовала от Крейга Райта доказательств авторства white paper биткоина

Организация Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) запросила дополнительную информацию о причастности самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта к написанию white paper. Документ направлен в адрес юридической фирмы Ontier.

COPA была создана в сентябре 2020 года в целях расширения доступа криптовалютных компаний к технологиям с помощью общей библиотеки патентов.

В число участников входит платежная компания Square Джека Дорси. От ее имени альянс потребовал от Ontier в течение двух недель пояснить, на каком основании Райт предъявляет авторские права на white paper первой криптовалюты.

В COPA ждут точные даты написания документа, информацию о местонахождении самопровозглашенного создателя биткоина в тот момент и тех, кто мог помогать ему.

В 2019 году Райт оформил на себя авторское право на white paper и исходный код первой криптовалюты. Позже в Бюро авторского права США уточнили, что не признали его создателем цифрового золота Сатоши Накамото.

В январе 2021 года Райт обвинил сайты Bitcoin.org и Bitcoincore.org в нарушении авторских прав и потребовал удалить white paper. Аналогичное письмо юристы Ontier направили в Square, на сайте которой размещена копия документа.

Владелец Bitcoin.org Cobra отказался выполнять это требование. 1 февраля он сообщил, что ему угрожал убийством «кто-то, связанный с сообществом Bitcoin SV (BSV)».

«Этот человек каким-то образом нашел один из моих рабочих номеров, позвонил и дал понять, что "выстрелит в меня в упор" как только доберется до личной информации», - написал Cobra.

4 февраля он заявил, что white paper первой криптовалюты по-прежнему в свободном доступе на Bitcoin.org, несмотря на угрозу судебных разбирательств.

Напомним, Эстония и Колумбия разместили white paper биткоина на правительственных сайтах после соответствующего призыва бывшего CTO Coinbase Баладжи Сринивасана.



