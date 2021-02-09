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Square потребовала от Крейга Райта доказательств авторства white paper биткоина
21:05 09.02.2021 |
Организация Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) запросила дополнительную информацию о причастности самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта к написанию white paper. Документ направлен в адрес юридической фирмы Ontier.
COPA была создана в сентябре 2020 года в целях расширения доступа криптовалютных компаний к технологиям с помощью общей библиотеки патентов.
В число участников входит платежная компания Square Джека Дорси. От ее имени альянс потребовал от Ontier в течение двух недель пояснить, на каком основании Райт предъявляет авторские права на white paper первой криптовалюты.
В COPA ждут точные даты написания документа, информацию о местонахождении самопровозглашенного создателя биткоина в тот момент и тех, кто мог помогать ему.
В 2019 году Райт оформил на себя авторское право на white paper и исходный код первой криптовалюты. Позже в Бюро авторского права США уточнили, что не признали его создателем цифрового золота Сатоши Накамото.
В январе 2021 года Райт обвинил сайты Bitcoin.org и Bitcoincore.org в нарушении авторских прав и потребовал удалить white paper. Аналогичное письмо юристы Ontier направили в Square, на сайте которой размещена копия документа.
Владелец Bitcoin.org Cobra отказался выполнять это требование. 1 февраля он сообщил, что ему угрожал убийством «кто-то, связанный с сообществом Bitcoin SV (BSV)».
«Этот человек каким-то образом нашел один из моих рабочих номеров, позвонил и дал понять, что "выстрелит в меня в упор" как только доберется до личной информации», - написал Cobra.
4 февраля он заявил, что white paper первой криптовалюты по-прежнему в свободном доступе на Bitcoin.org, несмотря на угрозу судебных разбирательств.
Напомним, Эстония и Колумбия разместили white paper биткоина на правительственных сайтах после соответствующего призыва бывшего CTO Coinbase Баладжи Сринивасана.
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