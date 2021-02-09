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Евро дорожает к доллару 9 февраля на фоне статистики из Германии
12:18 09.02.2021 |
Темпы роста курса евро по отношению к доллару ускорились во вторник днем, и европейская валюта достигла максимального значения с 1 февраля на фоне статданных по внешней торговли Германии, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.34 EET курс евро к доллару рос до максимума с 1 февраля в 1,2103 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2048 доллара. До публикации статистики из Германии евро стоил 1,2085 доллара. Курс доллара к иене опускался до 104,68 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 90,59 пункта.
Рынки во вторник обратили внимание на макроэкономическую статистику из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой. Согласно новым данным, экспорт Германии в декабре вырос на 0,1% по сравнению с показателем ноября, импорт снизился на 0,1%. Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение экспорта в месячном выражении на 1%, импорта - на 1,1%.
"Возрождение традиционного драйвера роста Германии - экспорта - произошло в нужный момент и помогло избежать сокращения (экономики - ред.) в последнем квартале 2020 года", - сказал экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal. По предварительной оценке, в квартальном выражении ВВП Германии в четвертом квартале поднялся на 0,1% с учетом сезонных корректировок.
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