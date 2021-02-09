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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 08.02.21

10:45 09.02.2021 |

Финансы

 

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 8 февраля.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
03.02 275.0 (7.0) -
04.02 275.0 (7.0) -
05.02 90.0 (7.0) 440.0 (6.0;84)
08.02 100.0 (7.0) -

Данные НБУ

Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

Дата Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
03.02 25481.0 (5.0) -
04.02 31681.0 (5.0) -
05.02 32595.0 (5.0) 114592.0 (6.0;7)
08.02 31926.0 (5.0) -

Данные НБУ
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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