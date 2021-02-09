Доллар дешевеет 9 февраля на уходе инвесторов в рисковые активы

Курс доллара во вторник утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы предпочитают более рисковые активы на фоне общего оптимизма, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.56 EET курс евро к доллару опускался до 1,2075 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2048 доллара, курс доллара к иене опускался до 104,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 90,73 пункта.

Мировые рынки охватили рисковые настроения, в свете чего трейдеры предпочитают отказываться от покупок американской валюты в пользу других, более рисковых активов, к которым, в том числе, относится и евро. Активный рост на рынках рисковых активов вызван оптимизмом по отношению к перспективам восстановления мировой экономики на фоне масштабной вакцинации от коронавируса в разных странах мира.

Некоторые аналитики отмечают также, что большие бюджетные вливания со стороны правительства США в сочетании с продолжающейся "сверхлегкой" политикой Федеральной резервной системы (ФРС) в долгосрочной перспективе также окажут давление на доллар. Общий размер программы поддержки американской экономики оценивается в 1,9 триллиона долларов. В пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план.

Эксперты CMC Markets, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, называют пакет мер стимулирования и быстрые темпы вакцинации "движущими силами рынка, стоящими за ростом рисковых активов".