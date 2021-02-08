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Сергей Фурса: Гривна укрепляется. Что происходит
16:52 08.02.2021 |
Перед Новым годом гривня ослабла - Минфин очень активно тратил деньги. Но теперь укрепляется. Что ей помогает?
Конец января-начало февраля ознаменовались укреплением гривни. Причем в последнее время более заметным. Что же происходит?
Во-первых, надо понять, что перед тем как укрепиться, гривня ослабла. Это случилось перед Новым годом. Традиционная слабость национальной валюты. И вызвана она была не фундаментальными факторами, а субъективными. А именно - очень активно тратил деньги Минфин. Украинское правительство в принципе знаменито тем, что в декабре выбрасывает на рынок очень много гривны. Так уж организованы бюджетные выплаты, что большая часть из них приходится на декабрь.
Мы все видели, как в конце декабря закапывают в обледеневшую землю новые детсткие площадки. Это традиционная история. В этом году она была отягощена еще и тем, что очень долго в бюджете было пусто. Шаром покати. Правительство не выполняло план по заимствованиям, потому что деньги никто не давал. И, соответственно, не могло эти деньги потратить. И только в конце года, на фоне известий, что МВФ таки оправит нам виртуальную миссию, удалось привлечь необходимую сумму. И тут же почти ее все потратить. Что не замедлило сказаться на курсе гривны.
Таким образом, гривну просто качнуло и она неизбежно должна была вернуться к объективным показателям.
Что еще помогает?
Во-первых, то, что в мире остается очень много денег. Их просто некуда девать. И в такие моменты иностранные инвесторы готовы верить в Украину и верить в гривню, и готовы активно покупать номинированные в гривне государственные облигации. В итоге, мы видим активную покупку ОВГЗ нерезидентами. Они заходят, продают свои кровные доллары, покупают гривню и уже на нее покупают облигации.
Во-вторых, супер конъюнктура на мировом рынке сырья. Тут вам и руда с металлом. Тут вам и продукты питания. С одной стороны, восстановление мировой экономики и торговая война между Австралией и Китаем, от которой выигрывают украинские сталевары и рудокопы. Это помогает как лучше играть определенным футбольным командам, так и приводит к росту экспортной выручки, а значит поддерживает гривну.
С другой стороны, проблемы с урожаем 2020 года, когда погода была не очень, в том числе и в Украине, привела к росту цен на пшеницу и кукурузы. И эти доллары тоже заходят в Украину. Не все. Но отчасти.
В результате, мы и имеет тренд на укрепление национальной валюты. И если Нацбанк не будет оказывать сопротивления, то тренд будет продолжен. И гривня легко может дойти до 27.00. А может и дальше. Пока не встретит заградительный огонь НБУ. Все-таки в регуляторе хорошо помнят, чем закончилось укрепление гривни для экс-главы НБУ Якова Смолия.
Как долго это может продолжаться? Ближайшие месяцы, так точно. Если, конечно, погода на мировых рынках не измениться. Уже ближе ко второму полугодию станут актуальным другие вопросы. В частности, сотрудничество Украины с МВФ. Которое сейчас вроде есть, но денег нет. Пока это инвесторов устраивает. Тем более, они более чем благодушно настроены под давление лишних денег. Но чем ближе будет сентябрь и выплаты по внешнему долгу, тем больше вопросов они начнут задавать.
Но это будет уже после лета. И это совершенно другая история.
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