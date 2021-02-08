Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин. Криптовалюта взлетела выше $44 000

Компания Илона Маска автопроизводитель Tesla вложил $1,5 млрд в биткоины. Об этом говорится в документах Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Tesla также указала, что планирует принимать биткоины в качестве формы оплаты.

"В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не требуются нам для поддержания достаточного уровня ликвидности", - говорится в раскрытии.

В рамках этой политики производитель электромобилей может инвестировать часть денег в альтернативные резервные активы, в том числе цифровые активы, золото и так далее.

"Мы верим, что наш запас биткоинов высоколиквиден. Однако цифровые активы могут столкнуться с волатильностью рыночных цен", - отметили в компании.

После обнародования этой информации, цена биткоина выросла на 13%, превысив $44 700.

По состоянию на 16:20 по Киеву 8 февраля стоимость биткойна составляла $43 973.



