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Более 28% монет Dogecoin сосредоточены на одном адресе
14:18 08.02.2021 |
Неизвестный криптовалютный кит сосредоточил на своем адресе 36,8 млрд монет Dogecoin (DOGE) - более $1,68 млрд на момент написания. О крупном держателе пишет Decrypt.
В феврале 2019 года на адрес поступили первые 100 DOGE. Последующие операции были крупнее: всего неизвестный владелец получил более 55,8 млрд DOGE и отправил 19 млрд DOGE.
В апреле 2019 года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал Dogecoin своей любимой криптовалютой в ответ на шуточный первоапрельский опрос в Twitter. По его итогам бизнесмена выбрали CEO проекта.
В том же году адрес привлек внимание пользователей Reddit на фоне роста курса DOGE. Один из них предположил, что хранилище не принадлежит реальным людям.
В январе 2021 года участник форума BitcoinTalk провел параллель между кошельком и возможной причастностью к нему Илона Маска. Другой пользователь заявил, что не считает это совпадением, но указал на отсутствие доказательств.
«Определенно, это некий массивный криптокит. Владеть 20% DOGE, который болтался в топ 25-50 столько лет и не имеет за собой организации, венчурных капиталистов или DAO - это очень интересно», - добавил участник форума.
На момент написания сосредоточенная на данном адресе сумма в 36,8 млрд DOGE при общем предложении в 128,2 млрд DOGE составляет 28,7% от всех доступных монет.
Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн «CZ» Чжао отметил, что большое количество монет в одном кошельке - риск централизации.
«Один адрес держит 27% всех DOGE. Топ-20 адресов держат более 50% всех DOGE. Своего рода "централизация"», - написал CEO Binance.
Чжао добавил, что не знает, принадлежат ли упомянутые другие адреса биржам или майнинг-пулам.
29 января рыночная стоимость DOGE за сутки выросла на 470% и установила новый исторический максимум на отметке $0,078. К пампу монеты призвало сообщество r/SatoshiStreetBets на Reddit.
4 февраля Dogecoin прибавила в цене почти 50% менее чем за час после публикации серии твитов Илона Маска. На момент написания стоимость криптовалюты составляет $0,044, по данным CoinGecko.
Ранее глава SpaceX и Tesla признался, что любит «иногда пошутить» о Dogecoin.
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