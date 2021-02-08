Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 05.02.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|03.02
|275.0 (7.0)
|-
|04.02
|275.0 (7.0)
|-
|05.02
|90.0 (7.0)
|440.0 (6.0;84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|03.02
|25481.0 (5.0)
|-
|04.02
|31681.0 (5.0)
|-
|05.02
|32595.0 (5.0)
|114592.0 (6.0;7)
Данные НБУ