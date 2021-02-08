Финансовые новости
- |
- 08.02.21
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.02.2021
11:37 08.02.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|05.01.2021
|5.0625
|06.01.2021
|5.0375
|11.01.2021
|5.0775
|12.01.2021
|5.0275
|13.01.2021
|5.2025
|14.01.2021
|5.1750
|15.01.2021
|5.1000
|16.01.2021
|5.0750
|18.01.2021
|5.1078
|19.01.2021
|5.0938
|20.01.2021
|5.1160
|21.01.2021
|5.0463
|22.01.2021
|5.0950
|25.01.2021
|5.0746
|26.01.2021
|5.0792
|27.01.2021
|5.1333
|28.01.2021
|5.1389
|29.01.2021
|5.0813
|01.02.2021
|5.1143
|02.02.2021
|5.1267
|03.02.2021
|5.1208
|04.02.2021
|5.1572
|05.02.2021
|5.1250
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Закрытие «каналов Медведчука»: На какого избирателя теперь ориентируется Зеленский
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. СБУ помешала ФСБ выкрасть бывшего командующего Сил специальных операций
|Эскалация, тарифы или вакцинация. Что первым доконает ОРДЛО
|MH17: Нидерланды не будут будут привлекать Украину к ответу за незакрытое авиапространство
|Унижение вместо примирения: как визит Борреля в Россию стал историей позора ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 08.02.21
|Объем выданных по программе «5-7-9%» кредитов превысил 20 млрд грн - Минфин
|Сергей Фурса: Гривна укрепляется. Что происходит
|Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин. Криптовалюта взлетела выше $44 000
|Более 28% монет Dogecoin сосредоточены на одном адресе
|Справочный курс гривны 8 февраля повышен на 10,66 коп до 27,6752 грн/$1
Это интересно
|Google запустила в Австралии платную новостную платформу
|Jaguar запустит в мелкую серию родстер 1950-х годов
|Ракета SpaceX стартовала на орбиту новой группой из 60 интернет-спутников Starlink
|Искусственный интеллект поможет владельцам Porsche настроить свои автомобили
|Xiaomi Mi 11 смещён с пьедестала. В рейтинге флагманов AnTuTu новый лидер
|Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon
|Прототип космического корабля SpaceX Starship взорвался при падении и чуть не уничтожил другой прототип