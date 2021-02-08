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АНАЛИТИКА

Остаток средств на корсчетах банков 08.02.21

10:40 08.02.2021 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
6 января43487.7
11 января44623.9
12 января58688.0
13 января58140.9
14 января54661.9
15 января52665.3
16 января59270.3
18 января64396.0
19 января64172.8
20 января62784.6
21 января66155.5
22 января67043.9
25 января60274.6
26 января59796.6
27 января61312.0
28 января64633.5
29 января61645.8
1 февраля
57256.1
2 февраля48445.2
3 февраля50940.1
4 февраля48245.4
5 февраля47945.5
8 февраля44049.1

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ  на 8 февраля- 27,7711 грн
 

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