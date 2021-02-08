Доллар слабо растет 8 февраля в ожидании макростатистики

Курс доллара в понедельник утром слабо растет по отношению к другим основным мировым валютам в отсутствие ярко-выраженных факторов, инвесторы ожидают макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.10 EET курс евро к доллару опускался до 1,2039 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2042 доллара, курс доллара к иене рос до 105,47 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 91,08 пункта.

В понедельник утром валютные инвесторы отказываются от активных торгов в отсутствие определяющих настроения факторов. Трейдеры ждут дополнительных данных, чтобы определить направление торгов. Основное внимание теперь сосредоточено на данных о росте потребительских цен в США, которые будут опубликована в среду. Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в январе до 1,5% с 1,4%.

Настроения европейских инвесторов позднее в понедельник может изменить статистика по промпроизводству Германии. Аналитики оценивают его рост в декабре к ноябрю в 0%.

В целом оптимизм рынков последнее время поддерживают продолжающееся начало использования вакцин от COVID и данные, свидетельствующие о снижении числа заражении в таких странах, как США и Германия. Показатель неприятия риска в мире, по оценке Citigroup, которую приводит агентство Блумберг, упал до самого низкого уровня с тех пор, как началась пандемия коронавируса.