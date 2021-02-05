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Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке
17:58 05.02.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 1 по 5 февраля выкупил в резервы на межбанковском валютном рынке $90 миллионов, тогда как в две предыдущие недели Нацбанк не покупал и не продавал валюту.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
В том числе $70 млн Нацбанк купил в ходе интервенций по единому курсу, еще $20 - в ходе интервенций с выбором лучшей цены.
В целом с начала года регулятор выкупил $130 млн, а продал - $20 млн.
Тем временем, курс гривни укрепился: с 28,1324 грн/$ в начале недели до 27,7711 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 5 февраля.
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