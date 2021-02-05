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Международные резервы Украины по итогам января сократились до $28,8 млрд - НБУ
Международные резервы Украины на 1 февраля 2021 года сократились, по предварительным данным, до $28 млрд 821 млн (в эквиваленте), что на $279 млн меньше, чем на начало января этого года, сообщил Нацбанк Украины (НБУ) в пятницу.
"В январе они (резервы - ИФ) уменьшились на 1,1%, в первую очередь, вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства. В то же время интервенции Нацбанка на валютном рынке и валютные поступления в пользу правительства частично уравновесили влияние платежей по обслуживанию государственного долга на резервы", - поясняется в сообщении.
Как отмечает Нацбанк, на динамике резервов в январе отразились операции правительства по управлению госдолгом - общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $311,4 млн (в эквиваленте).
Уточняется, что $197 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в инвалюте, $66,4 млн - на обслуживание еврооблигаций, а остаток - на выполнение других обязательств государства в инвалюте.
Вместе с тем валютные поступления в пользу правительства составили $48,2 млн (в эквиваленте), указывает НБУ.
Согласно сообщению, на динамике резервов также отразились операции центробанка на межбанковском валютном рынке - в январе регулятор купил $40 млн и провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму $20 млн.
"Традиционно в начале января наблюдалась низкая активность на валютном рынке. (...) В последние две недели января межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями", - пояснили в НБУ.
Кроме того, на динамику показателя в январе повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) - в прошлом месяце их стоимость сократилась на $68,7 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.
Как отметил регулятор, по состоянию на 1 февраля 2021 года объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
Помимо этого НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в январе сократились на $315 млн, или на 1,7%, - до $17,799 млрд.
Как сообщалось, на начало этого года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, а ЧМР - $18,114 млрд.
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