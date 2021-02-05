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Евро дорожает к доллару 5 февраля на увеличении аппетита к риску
12:31 05.02.2021 |
Курс евро растет по отношению к доллару в пятницу днем на фоне увеличения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.33 EET курс евро к доллару рос до 1,198 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1962 доллара, курс доллара к иене снижался до 105,41 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 91,39 пункта.
В пятницу на мировых рынках наблюдается увеличение спроса на рисковые активы. Тон задали биржи США, которые завершили четверг ростом более чем на 1%, при этом два из трех индексов в очередной раз обновили исторический рекорд. Вслед за ними в основном ростом закрылись биржи Азии, позитивная динамика в последний торговый день недели наблюдается и на рынках акций в Европе. В этом свете на валютном рынке трейдеры отдают предпочтение евро в паре с более надежным долларом.
Настроения инвесторов не ухудшила и статистика из Германии, оказавшаяся хуже прогнозов. Так, объем промышленных заказов в крупнейшей европейской экономике в декабре снизился на 1,9% в месячном выражении, хотя ожидалось снижение на 1%. "Промышленные заказы в Германии упали в декабре впервые с апреля, но это не меняет того факта, что производственный сектор все еще явно находится на пути к восстановлению", - считает старший экономист Commerzbank Ральф Солвин (Ralph Solveen), мнение которого приводит газета The Wall Street Journal. По его словам, производственный сектор, скорее всего, поддержит экономику Германии в первом квартале.
Позднее в пятницу трейдеры ждут статистику по безработице из США, которая может повлиять на курс доллара. Как ожидают эксперты, безработица в стране в январе осталась на уровне декабря 6,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 50 тысяч после снижения на 140 тысяч месяцем ранее.
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