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Справочный курс гривны 5 февраля повышен на 11,31 коп до 27,7818 грн/$1
12:23 05.02.2021 |
Национальный банк 5 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 11.31 коп. до 27.7818 UAH/USD.
|Показатель
|04.02.2021
|05.02.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8949
|27.7818
|0.41
Данные: НБУ
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