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Доллар 5 февраля умеренно укрепляется к другим мировым валютам
08:13 05.02.2021 |
Доллар несколько укрепляется к другим основным мировым валютам в пятницу утром, рынки ожидают публикацию данных о безработице в США за прошлый месяц, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET курс евро к доллару снижался до 1,1956 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1962 доллара, курс доллара к иене рос до 105,56 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 91,59 пункта.
Инвесторы ожидают статистику безработицы в США, которая будет опубликована вечером в пятницу. Как ожидают эксперты, безработица в стране в январе осталась на уровне декабря 6,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 50 тысяч после снижения на 140 тысяч месяцем ранее.
"Волны американского стимулирования, которые подняли все лодки, дают значительный рост риска", - считает стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Франс Пресс.
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