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НБУ повысил годовой е-лимит инвестиций за границу для физлиц до EUR200 тыс.
17:22 04.02.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) повысил е-лимит инвестиций за границу для физических лиц с EUR100 тыс. до EUR200 тыс. в год, сообщила пресс-служба регулятора в четверг.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 3 февраля 2021 года №14, которое обнародовано на сайте Нацбанка и вступает в силу с 5 февраля.
В сообщении уточняется, что е-лимит повышен для инвестиций за границу, размещения средств на собственных иностранных счетах, перевода средств по договору страхования жизни и предоставления займа нерезидентам.
"Данное решение в направлении валютной либерализации не будет иметь существенное влияние на функционирование валютного рынка Украины, в том числе с учетом того, что физлица уже более года имеют возможность покупать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств и оснований", - процитировала пресс-служба заместителя главы НБУ Юрия Гелетия.
Он отметил, что в 2020 году физлица в пределах e-лимита перечислили за границу около EUR274 млн, что меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке.
НБУ напомнил, что полное снятие е-лимита на осуществление физлицами инвестиций за границу является одним из приоритетов Нацбанка, предусмотренным дорожной картой валютной либерализации. При этом регулятор указал, что это станет возможным только после окончательного принятия и имплементации пакета законопроектов по противодействию BEPS (Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения).
Как сообщалось, с 18 декабря 2019 года Национальный банк увеличил годовой е-лимит на проведение физлицами отдельных валютных операций с EUR50 тыс. до EUR100 тыс. в год.
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