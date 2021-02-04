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В прошлом году оборот наличных средств в кассах банков уменьшился на 7% - НБУ
В 2020 году объем поступлений наличных средств в кассы банков составил 2,11 трлн грн, что на 7,2% меньше, чем в 2019 году.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.
В Нацбанке отметили, что объем выдачи наличных из касс банков в 2020 году составил 2,25 млрд грн, что на 2,2% меньше, чем в 2019 году. В Нацбанке отметили, что в топ-3 кассовых операций по выдаче наличности попали операции клиентов с использованием платежных карточек (75,1% от общего количества кассовых операций), для подкрепления операторов почтовой связи (5,9%) и для приобретения иностранной валюты у клиентов (6,3%).
Крупнейшими источниками поступлений наличности в банки стали: операции клиентов с использованием платежных карт (34,7%), торговая выручка (34,7%), выручка от всех видов услуг (9,6%) и поступления от продажи иностранной валюты (5, 5%).
Как сообщалось, в течение 2020 года объем наличных средств в обращении в Украине увеличился на треть (133,4 млрд грн) и составил 558,5 млрд грн.
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