Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП в текущем году до 5,3%, ожидает 28 грн/$1 на конец года

Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 5,3% и ожидает курса 28 грн/$1 на конец года, сообщил глава компании Томаш Фиала.

"Мы обновили прогнозы по ВВП. Если правительство ожидает 4,6% ВВП роста в этом году, то мы ожидаем 5,3% ВВП... Курс на конец этого года ожидаем 28 грн/$1, а средний курс 27,2 грн/$1", - сказал он на конференции "Глобальный экономический обзор", организованной Европейской бизнес ассоциацией в четверг.

"В 2020 году средний курс был на уровне 26,96 грн/$1, то есть девальвация, приблизительно, на 1% говорит о стабильности", - добавил он.

По его словам, инфляция в 2021 году ожидается несколько выше по сравнению с прошлым годом - 6,5%, дефицит бюджета - 5,2%.

Номинальный ВВП в долларовом исчислении составит в 2021 году $171 млрд.

"Эта цифра сравнима с уровнем 2013 года, хотя мы потеряли часть страны, часть экономики", - прокомментировал Фиала.