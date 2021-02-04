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Visa протестирует решение для интеграции биткоин-платежей банками
09:45 04.02.2021 |
Платежная компания Visa объявила о тестировании набора программных интерфейсов приложений (API), которые позволят клиентам традиционных банков покупать и продавать цифровые активы, такие как биткоин.
Первым участником пилотного проекта Visa Crypto API стал цифровой банк First Boulevard, ориентированный на афроамериканское сообщество США.
«Разработка криптовалютных API знаменует собой следующий этап стратегии Visa в области цифровых валют, направленной на расширение роли компании как сети сетей», - говорится в пресс-релизе.
По словам директора по продуктам Джека Форестелла, в компании решили сделать платежную систему «мостом между цифровыми валютами и ее глобальной сетью из 70 миллионов мерчантов».
Ожидается, что пилотный проект запустят в конце этого года.
«В рамках начального этапа тестирования и обучения Visa изучит способы, с помощью которых финансовые учреждения, не имеющие собственной инфраструктуры для цифровых валют, могут использовать платформу компании для доступа к растущему миру криптоактивов и блокчейн-сетей», - отметили в платежном гиганте.
Visa планирует подключить First Boulevard к инфраструктуре кастодиана цифровых активов Anchorage - партнера компании, который недавно получил лицензию общенационального банка от Управления контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США.
First Boulevard также выпустит дебетовую карту Visa с доступом к цифровым активам. Онлайн-банк планирует включить обучение финансовой грамотности в свою платформу - в работе над созданием образовательных ресурсов примет участие платежная компания.
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