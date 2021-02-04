Доллар 4 февраля укрепляется к мировым валютам в ожидании статистики из США

Курс доллара к основным мировым валютам поднимается, инвесторы ожидают статистику по рынку труда США в четверг и пятницу и заседание Банка Англии, также оценивают перспективы по пакету поддержки экономики Штатов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 EET курс евро к доллару снижался до 1,2015 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2034 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,01 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 91,27 пункта.

До конца недели рынки ожидают публикацию макростатистики по рынку труда в США: по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг вечером, а также по безработице в стране за январь в пятницу.

Эксперты полагают, что число заявок за неделю по 30 января снизилось на 17 тысяч, до 830 тысяч заявок. По прогнозам аналитиков, безработица в США в январе осталась на уровне декабря в 6,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч.

Позднее в четверг будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Аналитики ожидают, что регулятор на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%.

Трейдеры также обращают внимание на новости из США по стимулированию экономики. Так, демократы в среду сделали шаг к принятию закона о поддержке экономики США без республиканцев: палата большинством голосов демократов приняла бюджетную резолюцию, которая делает приоритетом принятие пакета.