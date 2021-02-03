Сумма переводов через СЭП НБУ в 2020г увеличилась почти на треть, а количество операций – на 7,6%

Сумма переводов через систему электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины (НБУ) в 2020 году увеличилась на 38% – до 45 трлн грн, при этом их количество выросло только на 0,3% – до 385 млн операций, сообщила пресс-служба в среду.

Согласно сообщению, в среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 178 млрд грн, подавляющее большинство которых прислали в систему банки Украины и их филиалы (94% их общего количества).

В то же время, по информации НБУ потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня, практически, в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы.

Как свидетельствует структура платежей в системе в 2020 году по количеству чаще обрабатывались небольшие платежи, в частности, до 1 тыс. грн было обработано 49% всех платежей, от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн – 47% и от 100 тыс. грн и более – 4%.

В то же время, по сумме больше платежей приходилось на крупные платежи, в частности, до 1 тыс. грн было обработано менее 1%, от 1 тыс. грн до 100 тыс грн - 5% и от 100 тыс. грн и более - 95%.

НБУ напомнил, что с августа прошлого года СЭП заработала в режиме 23/7, что стало первым этапом для будущего перехода системы на круглосуточный режим работы.

Переход СЭП на режим работы 24/7 планируется реализовать в рамках модернизации системы вместе с ее переходом на международный стандарт ISO 20022, в частности, в 2021 году регулятор планирует активно работать над этим проектом, цель которого - осовременивание финансовой инфраструктуры Украины в соответствии с мировыми тенденциями и требованиями времени и бизнеса, а также повышение конкурентоспособности нашей страны и ее интеграция с мировыми рынками.