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Евро дешевеет к доллару 3 февраля на статистике из еврозоны
12:38 03.02.2021 |
Курс евро снижается по отношению к доллару после того, как статистика из еврозоны подтвердила спад экономической активности в январе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.08 EET курс евро к доллару снижался до 1,202 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2042 доллара; курс доллара к иене рос до 105,09 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 91,19 пункта.
Давление на курс евро оказывает статистика исследовательской организации Markit Economics, согласно которой композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 47,8 пункта с декабрьских 49,1 пункта. Он остается ниже 50 пунктов, что говорит о спаде экономической активности. Эксперты организации отметили, что меры сдерживания распространения коронавируса, вероятно, будут угнетать экономическую активность в еврозоне в ближайшие месяцы и, возможно, во втором квартале.
Кроме того, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, составила 0,9% против дефляции декабря в 0,3%. Аналитики ожидали годовую инфляцию только в 0,5%.
Но, по мнению аналитиков банка ING, которое приводит газета Wall Street Journal, хотя курс евро может опуститься ниже отметки в 1,2 доллара, маловероятно, что он задержится там надолго. "Пока будут сохраняться надежды на восстановление мировой экономики и пока ФРС не будет ужесточать свою денежно-кредитную политику, падение курса евро к доллару ниже 1,2 доллара будет краткосрочным", - отметил валютный аналитик банка Крис Тернер (Chris Turner).
Кроме того, инвесторы следят за политическими событиями в Италии, где президент Серджо Маттарелла пригласил бывшего главу ЕЦБ Марио Драги и как ожидается, вручит ему мандат на формирование правительства. Маттарелла считает, что стране как можно скорее необходимо новое правительство для решения неотложных задач.
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